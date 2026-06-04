スピードスケートで日本女子最多となる五輪メダル通算１０個を獲得して現役引退した高木美帆さんと姉で２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんが４日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」（木曜・後９時４０分）に出演。バラエティー番組初共演を果たした。引退後初バラエティー出演となった美帆さんはスタジオで進行役の「ハリセンボン」近藤春菜に「美帆さんは引退後、初バラエティーということで」と言わ