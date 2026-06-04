女優やモデルとして活躍する黒木メイサが近影を公開した。４日に自身のＳＮＳを更新した黒木は、インスタグラムに天気マークの絵文字のみを投稿し、写真を５枚アップ。白Ｔシャツにデニムパンツを合わせたシンプルなコーデでソファに座ってポーズをとる姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「可愛すぎる」「シンプルな服装なのに、バチッとお洒落に見えるメイサちゃん。本当に憧れ」「美しすぎ」「かっこいいし素敵な女