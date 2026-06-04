俳優の山崎育三郎さん（40）が、日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ49ｰ愛は地球を救うｰ』（8月29日・30日放送）のチャリティーパートナーを務めることが発表され、意気込みを語りました。今年の番組のテーマは『わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜』。今回、山崎さんは医療的ケア児と呼ばれる“24時間体制で、医療的ケアが必要”な子どもと暮らす家族を取材します。山崎さんが訪れたのは、難病と診断された弟と暮ら