フジテレビ系音楽番組『STAR』（毎週木曜後7：00）の11日放送回のゲストが決定した。Aぇ! group、櫻坂46、Little Glee Monster、＝LOVE、ORANGE RANGEが出演する。【写真】カッコイイ…”Runway”に立つAぇ! group上垣皓太朗アナウンサーがMCを務める同番組では、アーティストたちの“最新パフォーマンス”と、即時性のある“エンタメニュース”が放送される。Aぇ! groupは、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計