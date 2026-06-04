「ＤｅＮＡ−楽天」（４日、横浜スタジアム）楽天の中堅手・佐藤が、味方の投手交代時の態度についてテレビ中継の解説者に指摘される場面があった。楽天は７−０で迎えた八回に、ＤｅＮＡの反撃にあった。この回から登板した３番手の柴田が蝦名の三塁打、牧の適時打で１点を返されるなどして降板。無死満塁で登板した加治屋もいきなり押し出し死球を与えるなど流れを変えられずに７−５と追い上げられ、２死満塁として降板。