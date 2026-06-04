日本サッカー協会は2005年、「2050年までにワールドカップ優勝」という壮大な目標を掲げた。2026年北中米ワールドカップは、その実現に向けた現在地を測る重要な大会となるだろう。『ESPN』が現状を分析している。日本代表は1998年フランス大会で初出場を果たして以降、8大会連続でワールドカップ出場を達成。近年はFIFAランキングでも安定して上位を維持し、多くの選手が欧州主要リーグでプレイするなど、着実に成長を遂げている