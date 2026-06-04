チェルシーが今夏の重要課題に直面しているようだ。『The Telegraph』が伝えている。チェルシーは新たな胸スポンサー契約締結に向けて動いているものの、交渉は難航しているという。クラブ側は年間5000万ポンド規模の契約を希望しているが、市場評価との間には大きな隔たりが生じているようだ。近年のチェルシーは長期的な胸スポンサーを確保できていない。2025-26シーズン終盤は「IFS」、その前のシーズン終盤は「DAMAC」と短期契