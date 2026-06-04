柏レイソルは4日、DF成瀬竣平とGK坂田大樹について、契約満了に伴い今シーズン限りで退団することを発表した。成瀬は2025シーズンに加入し、チームでは主に3バックの右で起用された。今回の発表に際しては、柏のチームメイトとスタッフへの感謝を伝え、「何気なく過ぎていく一日一日が、実は多くの人の支えの上に成り立っていたこと、その人達によって1つのチームが成り立っていることをこのクラブで改めて深く学びました。ここで