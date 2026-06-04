マンチェスター・ユナイテッドの将来を左右する可能性のある動きが伝えられている。『Bloomberg』の報道によると、グレイザー家の一部メンバーが保有するユナイテッド株式の売却を検討しているという。同家は2005年からクラブを所有しているが、その間は度重なるサポーターの抗議活動や経営方針への批判にさらされてきた。今回の報道は、20年以上続いたオーナー体制に変化が訪れる可能性を示している。同紙によれば、アメリカを拠