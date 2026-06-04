清水エスパルスは4日、FWアルフレド・ステファンスと来季の契約を締結しないことを発表した。2025年7月に清水へ加入したステファンスは、パナマ代表歴を持つストライカーとして注目を集めた。前線での推進力やフィジカルの強さを武器に期待を受けていたものの、在籍期間は約1年で終わりを迎えることとなった。ステファンスはクラブ公式サイトでサポーターへ向けて次のように感謝の言葉を送った。「このコメントを通じて皆様にメッ