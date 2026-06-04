チェルシーで5年間を過ごした後、2017年より中国の上海ポートへ向かった元ブラジル代表MFオスカル。当時はキャリアでもピークに近い状態にあっただけに、欧州5大リーグを離れて中国へ向かうのはもったいないとの声もあった。それ以降はブラジル代表メンバーからも外れるようになり、トップレベルでのプレイという点で考えれば中国行きが正解だったとは言い難い。しかし、今年4月に現役を退いたオスカルは今も中国行きが間違った判