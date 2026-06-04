日本代表は2026W杯グループステージ初戦でオランダ代表と対戦するが、警戒すべきアタッカーにローマFWドニエル・マレンが挙げられる。アストン・ヴィラでは定位置を確保できなかったが、今冬にレンタル移籍したローマではセリエA18試合で14ゴールと大爆発。シーズン途中の加入にも関わらず、最終的にはインテルFWラウタロ・マルティネスに僅か3点差の得点ランク2位でシーズンを終えた。オランダ代表は3日に親善試合でアルジェリア