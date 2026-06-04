今季のマンチェスター・ユナイテッドはシーズン途中からマイケル・キャリックが指揮官に就任して激変したが、その中でも序列が大きく変わったのがMFコビー・メイヌーだ。ルベン・アモリム体制では出番を失っていたが、キャリック就任からメイヌーの出番は増加。最終的には2026W杯を戦うイングランド代表メンバーにも選ばれた。英『TalkSport』によると、メイヌーは全てキャリックのおかげだと感謝を口にしている。キャリック体制に