マーカス・ラッシュフォードの去就を巡る交渉が再び停滞しているようだ。『TEAMtalk』によると、バルセロナはラッシュフォード獲得を望んでいるものの、マンチェスター・ユナイテッドが求める条件を受け入れていないという。選手本人、ハンジ・フリック監督、そしてユナイテッド側も完全移籍を理想としている一方で、バルセロナ首脳陣はより有利な条件を引き出そうとしているようだ。同紙によれば、バルセロナは2つの提案を行った