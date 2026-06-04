◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク２―１中日（４日・バンテリンドーム）５連敗を喫した中日が打線のテコ入れへ、故障からすでに２軍で実戦復帰している岡林勇希とミゲル・サノーの１軍昇格を検討することになった。試合後、井上監督が報道陣の問いに「考えます」と明かした。岡林は右太もも裏の肉離れで離脱していたが、５月２７日の２軍戦で実戦復帰。この日の２軍・日本ハム戦（鎌ケ谷）では「１番・中堅」で３