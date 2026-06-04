シンガー・ソングライターで元ＮＭＢ４８の初代キャプテン・山本彩が４日までに自身のインスタグラムを更新。先月２７日にリリースした新曲ミュージックビデオのオフショットを公開した。山本は「新曲『バタフライエフェクト』ＭＶオフショット」と書き始め、シャボン玉が舞う花畑の中で佇むショットなどをアップ。続けて「＃バタフライエフェクト＃撮影場所は群馬県＃実は気温５度の極寒＃記憶に残る撮影となりました