◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）オリックス・エスピノーザは力投が報われず、８回途中を２失点で２敗目（５勝）を喫した。１―１のまま粘っていたが、８回に先頭への四球から泉口に勝ち越し二塁打を献上。「本当にセンセーショナル（衝撃的）な結果になったと思う。７回までは良かったけど、８回に先頭打者を歩かせてしまったところで明暗が分かれました」と結果を受け止めた。今