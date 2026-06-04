将棋の藤井聡太棋聖＝竜王、名人、王位、棋王、王将＝に服部慎一郎七段が挑戦する第９７期棋聖戦五番勝負第１局が４日、千葉・木更津市の龍宮城スパホテル三日月で指され、先手の藤井が９９手で勝利した。戦型は角換わり。１局を「全体としてあまり類型の少ない将棋で、形勢判断であったり方針の立て方が非常に難しい将棋だった」と振り返った。７連覇に向け、白星発進。「４時間の将棋が久しぶり。感覚をある程度つかめたと