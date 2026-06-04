◆テニス▽全仏オープン第１２日（４日、フランス・パリ）車いすテニスの女子シングルス準々決勝で、世界女王の上地結衣（三井住友銀行）が、２ゲームしか失わない圧勝でベスト４に進出だ。世界ランク１７位で大会推薦出場のポーリーヌ・デルレード（フランス）に６−０、６−２のわずか６４分で勝ち、エステル・フェルヘール（オランダ）と並ぶ全仏女子最多６度目の優勝に残り２勝と迫った。滑り出しから９ゲームを連取し、