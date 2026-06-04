女性９人組グループ「ＮｉｚｉＵ」のマコ（ＭＡＫＯ）が４日までに自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。インスタグラムに「今日も１日お疲れ様〜冷たい飲み物はいかが〜？？何飲みたいか教えて〜デザートも付けとくねっ甘党集まって〜＃ＮｉｚｉＵ＃ＷｉｔｈＵ＃ＭＡＫＯ＃お仕事終わりのひととき」とつづると、４枚の写真をアップ。白のニットトップスにデニムパンツを合わせたコーデで椅子に座る様子や、自