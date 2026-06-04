【パリ＝市川大輔】米通商代表部（ＵＳＴＲ）のグリア代表は４日、読売新聞などの取材に応じ、日本を含む６０か国・地域に最大１２・５％を課すとした追加関税案について、「（既存の関税と）両立できると思う」と述べた。日本の場合、昨年７月の日米交渉で合意した１５％の税率を上限とする方針を示した形だ。グリア氏は既存の関税に上乗せするかについて、「各国が不公正な慣行に対応しているか確認したい。調査結果を（既存