◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人2ー1オリックス(4日、東京ドーム)8回に決勝タイムリーを放った泉口友汰選手が試合後にヒーローインタビューで喜びを口にしました。試合後、お立ち台にのぼった泉口選手は起用に応える一打について「前の3打席、本当に完璧に抑えられてましたので、積極的に振っていこうと思って打席に入りました」と打席での心境を語りました。そしてスタメン復帰でいきなり勝敗を決する重要な一打を放ったことに関し