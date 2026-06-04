中東情勢による影響を受けた今年度の補正予算案は４日に衆議院本会議で採決。自民党、日本維新の会、国民民主党、チームみらいなどの賛成多数で可決されて参議院に送られた。今年度の補正予算案は総額３兆１１３５億円。中東情勢によるエネルギー価格高騰のためのガソリン価格の補助など、新たに創設された「中東情勢等対応予備費」、電気・ガス代支援（７〜９月）のための費用が含まれ、財源は全額特例公債を発行してまかなう