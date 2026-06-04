【モデルプレス＝2026/06/04】芸能事務所・オスカープロモーションが6月4日、公式サイトを更新。俳優・尾碕真花（25）の退所をめぐる騒動について声明を発表した。【写真】25歳朝ドラ女優「雰囲気違う」妹との密着ショット◆オスカー、尾碕真花の退所騒動めぐり声明同社は「先日お伝えしましたとおり、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社において、『犯罪に該当し得る行為』があった旨の投稿を行ったことが確認