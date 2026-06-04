俳優の尾碕真花（おさき・いちか）さんが発表した所属事務所・オスカープロモーションからの退所をめぐり、尾碕さんと事務所側で見解が食い違っている問題で、尾碕さんの代理人弁護士・依田俊一氏は2026年6月4日、尾碕さんがSNSで訴えていた「犯罪に該当し得る行為」は、オスカープロモーションの役員が「インスタグラムとXのパスワードを変える目的で勝手にログインをした」行為のことだと取材に明らかにした。オスカープロモーシ