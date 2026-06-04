8大会連続の出場となる日本代表・森保ジャパン。現在合宿を行っているメキシコ・モンテレイを取材すると意外な日本とのつながりを発見しました。【ちょっと惜しい？】「ようこそ」かと思いきや…モンテレイ国際空港の看板W杯“決戦の地”モンテレイ現地の盛り上がりは？高柳光希キャスター：いよいよ、FIFAワールドカップ2026の開幕まであと1週間となりました。日本は1次リーグ・グループFです。第1戦は15日、アメリカのダラスで