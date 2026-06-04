お笑いコンビ「納言」の薄幸（33）が4日に更新されたテレビ朝日のYouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。日本テレビ「エンタの神様」に出演していた芸人たちの“大暴走”について語る場面があった。お笑いタレント・まちゃまちゃをゲストに迎えたが「コンプライアンス」の話題となった。そこで同番組の話題になると、幸は「“こんなことまでできてた!”って時代を知らない（経験してない）ですもん。クワバタ