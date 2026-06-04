１９９９年３月にフジテレビを退社し、パリに移住したフリーアナウンサー・中村江里子（５７）が４日、ＳＮＳを更新。借りているパリのアパルトマンの大規模リフォームを報告した。中村はフランス人実業家の夫の仕事の都合で、昨年９月から１年間の予定で、ミラノに短期移住している。「２１年間、好きすぎて借り続けているアパルトマンは借りた当初、そして一部は１０年ほど前にもリフォームしました。そしてまた…ミラノ生活