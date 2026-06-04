【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 vs U-21ポルトガル代表（日本時間6月3日／スタッド・ド・ラトル）【映像】VARなら退場も？決定的場面（実際の様子）U-19日本代表のMFエドワード真秀（RB大宮アルディージャ）が見せたタックルに、ファンが肝を冷やす場面があった。相手の足を踏みつける形となり、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）があれば判定が変わっていた可能性も指摘されている。U-19日本代表は6月3日