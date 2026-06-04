掃除や片付けができていないときは、家計状況も乱れている掃除と家計。一見無関係のように思えますが、実は非常に強くリンクしています。生活が乱れて心が荒れているときは、部屋の中も散らかっていることでしょう。こんなときは、たいてい家計管理にも手が回っていないはずです。「部屋を整理整頓する」「お金や物を大切にする」ということを忘れていると、家の中が雑然となりがちなんです。実際、片付けられない人はお金も貯めら