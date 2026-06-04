SNS上でいま、大きな話題になっているのが大学入試における「女子枠」です。理工系学部における女子学生の割合の低さを改善するため、総合型選抜や学校推薦型選抜で女子枠を設ける大学が増えています。それに対して「女子だけしか受験できない入試があるのはおかしい」という批判も起き、2026年3月の国会でも取り上げられ議論を呼びました。この女子枠で特に注目されているのが東京科学大学です。同大の2026年度入試における理工系