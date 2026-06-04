最近は、短期間でも比較的高い金利のキャンペーンを実施する銀行が増えています。ボーナスや使う予定まで少し時間があるお金を預けてみようか悩んでいる人も多いでしょう。今回は、All About マネー編集部が、最新の金利やキャンペーン情報をもとに「預入期間が3カ月の定期預金」をご紹介します。ぜひ、ご自身の資産形成にお役立てください（金利は2026年6月1日時点）。3カ月もの定期預金、おすすめの銀行4つ！いずれも預金保険制