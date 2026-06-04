「毎日の宿題のマルつけや、音読のサインが親の大きな負担になっている」小学生のお子さんを持つ保護者の間で、毎日のようにネットやSNSでため息混じりに語られるのが、この宿題への「親の関わり」をめぐる問題です。仕事や家事で忙しい毎日のなか、子どもの勉強に付き合うのは決して簡単なことではありません。「なぜ学校の仕事を親がやらされているの？」と疑問を抱くのも無理はないでしょう。All Aboutの子育て・教育ガイド、鈴