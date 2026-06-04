タレントの辻希美さんは6月4日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）さんとの親子ショットを公開し、“夏の暑さ対策の必需品”を紹介しました。【写真】辻希美、“暑さ対策の必需品”を紹介保冷剤と併用でシート表面温度が最大マイナス30℃に辻さんは「辻ちゃんネルでも紹介したファン付きベビーカーシート BABYKURUべびくるクール3」「小さなお子さんがいるご家庭にはこれからくる夏の暑さ対策の必需品」とつづり、2枚