5月23日夜、新潟県上越市内の商業施設で面識のない30代女性に体当たりをしてけがをさせた疑いで、50歳の男が再逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、上越市木田に住む無職の男(50)です。 男は5月23日午後6時過ぎ、上越市内の商業施設で、面識のない30代女性に体当たりをして、全治2週間が見込まれる頸椎捻挫のけがを負わせた疑いが持たれています。 男はこの日、面識のない60代男性にも足で蹴る暴行をしていて、男性か