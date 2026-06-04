お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が3日深夜、TBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。相方の山崎静代（47）から珍しくアドバイスを求められたと明かした。山里は「タイタンライブ」に出演するため、この日も山崎とネタ合わせをしていたとし、「その前にうちの相方、今、舞台『成瀬は天下を取りにいく』っていう、あの本屋大賞取った本の舞台の稽古も毎日あって。1時から8時ぐら