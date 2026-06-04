新潟市南区に江戸時代から300年続く白根大凧合戦。青空の下、意地と意地がぶつかり合う熱い戦いが幕を開けました。だた、相手は凧ではなかったようです。 【参加者】 「優勝以外ない。ハートに火をつけるような戦いをしていきたい」 【参加者】 「五郎組、総合優勝！」 参加者も気合十分！6月4日、開戦したのは新潟市南区で300年の歴史を誇る白根大凧合戦。 江戸時代中期、中ノ口川の堤防改修工事の完成を祝うため凧を