◇交流戦阪神2―4西武（2026年6月4日甲子園）阪神が3点を追う最終回、先頭の中野拓夢が四球を選ぶと、佐藤輝も四球、大山の投ゴロでの相手失策で1死満塁と反撃したが、あと1本が続かなかった。2安打1四球、そして失策で4打席とも出塁した中野も「どんどん、どんどんゾーンで勝負しにくる。セ・リーグと違った攻め方というのはもちろんそうですし、ゾーンで力で押してくるってイメージは交流戦でしっかりついている。そこ