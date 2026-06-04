◇交流戦巨人2―1オリックス（2026年6月4日東京D）巨人の泉口友汰内野手（27）がこう着状態だった一戦に一振りで決着をつけた。「1番・遊撃」で先発出場。1―1のまま迎えた8回だ。1死二塁で入った第4打席。それまで見逃し三振、空振り三振、二ゴロと完璧に抑えこまれていた相手先発右腕・エスピノーザが1ボールから投じた2球目、外角ツーシームを捉える。打球はぐんぐん伸びて左翼フェンスを直撃する勝ち越し＆決勝の