◇プロ野球セ・パ交流戦楽天−DeNA(4日、横浜スタジアム)DeNAは8回7点差を追いつきました。0−7の8回、先頭打者の蝦名達夫選手が楽天3番手の柴田大地投手から三塁打を放つと、この日ケガから1軍復帰の牧秀悟選手がタイムリーヒットで1点を反撃。さらに四球と安打でノーアウト満塁としたところで、楽天は加治屋蓮投手に交代します。すると押し出し死球でこの回2点目。さらに京田陽太選手、宮粼敏郎選手のタイムリーヒットが