◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト２―５ロッテ（４日・神宮）ヤクルトが２カード連続の勝ち越しを逃した。先発の小川が初回に４連打を許して２点を先制されるなど、５回までに５失点。相手先発の左腕・小島に対して右打者を９人並べた打線は５回まで無安打。６回、先頭のモンテルの左翼線二塁打をきっかけに１点を返し、８回にも増田の適時打が出たが届かなかった。池山監督は「ライアン投手（小川）は前半の失点が響