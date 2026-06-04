「あのちゃん」こと歌手でタレント・あのがイベントオフショットを公開した。４日までに自身のインスタグラムに「『新劇場版ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の完成披露舞台挨拶でした」と書き出すと、黒のオフショルダードレスに黄緑色のニーハイブーツを合わせた姿を披露した。さらに「ぼくは主題歌、オープニング曲担当しております。『貸しっぱなしデスティニー／また帰ってきたケロッ！とマーチ