◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―２ソフトバンク（４日・バンテリンドーム）ソフトバンクが中日を下し、今季最長を更新する７連勝。栗原陵矢内野手が初回に相手先発・金丸から５月３１日の広島戦（みずほペイペイ）以来３試合ぶりの１７号で２点をもたらした。中日３連戦では６打点と大活躍。チームの連勝に貢献した。以下は栗原のヒーローインタビューの一問一答。―１回２ランはどんな気持ちで打席に入ったか「