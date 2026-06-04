◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―４西武（４日・甲子園）阪神の先発・西勇輝投手が、４回５安打３失点（自責２）で２敗目を喫した。立ち上がりから苦しんだ。初回１死一、三塁でネビンに先制の左犠飛を献上。３回の先頭・カナリオを見逃し三振に斬り、プロ野球史上６１人目の通算１５００奪三振を達成したが、４回には右翼・佐藤のダブルエラーも重なって２点を追加された。プロ通算１５００奪三振について「先制