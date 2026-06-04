芸能事務所・オスカープロモーションは４日、同社の退所報告を巡り騒動となっている女優・尾碕真花（いちか）の代理人の主張を受け、再び声明を発表した。尾碕側が「マネージメント契約でＳＮＳの共有権限のない取締役にＩＤやパスワードが共有されてログインされた。さらにパスワードを変えられて、乗っ取られた」と主張したことに対し「当該ＳＮＳのＩＤ及びパスワードは、尾碕真花が当社の指示のもと、タレント活動のために