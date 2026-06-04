人気子役・村山輝星（きらり）のスタッフ公式インスタグラムが４日までに更新され、近影ショットが反響を呼んでいる。投稿では「フジテレビ『夫婦別姓刑事』８話に出演いたします！出演日２０２６年６月２日（火）よる９時〜ぜひチェックお願いいたします」と告知され、ネイビーのセーラー服着用し、笑顔を見せる村山の姿が披露された。この投稿には「大きくなってるし、セーラー服めっちゃ似合ってる！！」「親戚のおば