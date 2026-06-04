女優の羽田美智子が４日、自身のインスタグラムを更新。東京ドームを訪れた様子を公開した。羽田は「来週１２日に公開される映画『旅人検視官 道場修作』そのプロモーションで昨日東京ドームで行われた巨人対オリックス戦の生中継に参加させていただきました」と書き始めると、続けて「実は野球が好きでソフトボール部に在籍していたこともあり、、めちゃめちゃ楽しかったです球場って良いですね臨場感と高揚感と、、丸さ