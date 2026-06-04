◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ８―７楽天（４日・横浜）右太もも裏肉離れから４１日ぶりに１軍復帰のＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が、打線に火をつけた。「２番・二塁」でスタメン出場。７点ビハインドの８回無死三塁、柴田のカットボールを中前にはじき返す適時打を放ち、打者一巡の猛攻を呼び込むと、さらには２点差に迫り、なおも２死満塁から同点の左前２点打だ。「久しぶりの１軍で、つないでくれたチャンスを