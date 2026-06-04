【モデルプレス＝2026/06/04】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月3日、自身のInstagramを更新。具だくさんの豚汁を公開し、話題となっている。【写真】44歳元モー娘。「具だくさんで栄養満点」“数日保存できる”豚汁◆飯田圭織、手作りの豚汁披露飯田は「台風の影響で臨時休校だった子ども達」「我が家では常にストックしてある大量の具沢山豚汁を仕込みました」とつづり、写真を投稿。玉ねぎやにんじん、こんにゃくや大