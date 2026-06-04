また新たな「台風の卵」が発生しました。 【画像】いつどこで雨が降る？雨･風シミュレーション また台風に…？ 4日時点で、台湾の南西にある雲のまとまりは、熱帯低気圧＝”台風の卵”です。この後、周辺の風が17m/s以上になると台風になりますが、台風になるかどうかはまだ定かではありません。ただ、進路としては日本にまた近づいてくる予想となっています。 台風6号にかなり似た進路？ この熱帯低気圧は、台風になら